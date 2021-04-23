Українська тенісистка пробилася в півфінал турніру WTA

Українська тенісистка Марта Костюк (№85 рейтингу WTA) пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 250 в Стамбулі. Українка в трьох сетах переграла хорватську тенісистку Ану Конюх (№241).

Поєдинок між тенісистками 2 години 25 хвилин. Костюк виграла перший сет 7: 5, однак після поступилася в другому 4: 6. У третьому сеті українка помилялася менше і в підсумку змогла здобути перемогу 6: 3.

Відзначимо, для 18-річної українки це буде другий півфінал в турнірі WTA в сезоні. На початку року Костюк зупинилася за крок до фіналу в Абу-Дабі. Тоді українка встановила особистий рекорд в рейтингу WTA, зайнявши 78 місце.

Раніше РБК-Україна писало, що Костюк допомогла збірній України розгромити Японію і вийти до кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Також повідомлялося, що краща українська тенісистка Еліна Світоліна на початку місяця поступилася в півфіналі турніру WTA в Маямі.