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Украинская теннисистка выиграла турнир в Загребе, одолев в финале россиянку

Новина українською → Загреб, Воскресенье 02 мая 2021 13:34
Украинская теннисистка выиграла турнир в Загребе, одолев в финале россиянку Фото: Ангелина Калинина (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу в 60-тысячнике ITF в Загребе. Украинка в финале обыграла россиянку Камиллу Рахимову - 6:1, 6:3.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

Для Калининой эта победа стала второй подряд на турнирах ITF. Неделей ранее она выиграла турнир в португальском Оэйраше.

Всего украинка за последние три недели одержала 13 побед при одном поражении. В активе Калининой полуфинал и два чемпионских титула.

Победа в Загребе позволила Калининой подняться на 28 позиций в рейтинге WTA, теперь она занимает 137-е место.

Напомним, на прошлой неделе сразу две украинские теннисистки пробились в полуфиналы турниров WTA - Элина Свитолина в Штутгарте и Марта Костюк в Стамбуле. Однако в финал им пробиться не удалось.

Также РБК-Украина писало, что днями украинская теннисистка Даяна Ястремская во второй раз получила отказ на отмену дисквалификации. Она была бессрочно дисквалифицирована от участия в соревнованиях в начале года из-за подозрений в употреблении допинга.

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