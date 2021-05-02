Украинская теннисистка выиграла турнир в Загребе, одолев в финале россиянку
Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу в 60-тысячнике ITF в Загребе. Украинка в финале обыграла россиянку Камиллу Рахимову - 6:1, 6:3.
Для Калининой эта победа стала второй подряд на турнирах ITF. Неделей ранее она выиграла турнир в португальском Оэйраше.
Всего украинка за последние три недели одержала 13 побед при одном поражении. В активе Калининой полуфинал и два чемпионских титула.
Победа в Загребе позволила Калининой подняться на 28 позиций в рейтинге WTA, теперь она занимает 137-е место.
Напомним, на прошлой неделе сразу две украинские теннисистки пробились в полуфиналы турниров WTA - Элина Свитолина в Штутгарте и Марта Костюк в Стамбуле. Однако в финал им пробиться не удалось.
Также РБК-Украина писало, что днями украинская теннисистка Даяна Ястремская во второй раз получила отказ на отмену дисквалификации. Она была бессрочно дисквалифицирована от участия в соревнованиях в начале года из-за подозрений в употреблении допинга.