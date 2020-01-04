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Украинская "дочка" российского госбанка намерена сдать банковскую лицензию

Новости » Экономика     04.01.2020 - 17:45
Украинская "дочка" российского госбанка намерена сдать банковскую лицензию

Банк начал сворачивать свою деятельность в прошлом году и намерен завершить процесс

ПАО "Проминвестбанк", который является украинской "дочкой" российского государственного банка ВЭБ, планирует прекратить банковскую деятельность. Соответствующее решение намерены принять на общем собрании акционеров, которое состоится 6 февраля 2020 года, сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, планируется прекращение ПАО "Проминвестбанк" банковской деятельности без прекращения юридического лица.

Напомним, в конце октября 2019 года "Проминвестбанк" заявил о том, что прекращает работу с физическими лицами.

В 2019 году пакет акций "Проминвестбанка" в размере 99,7726% выставлен на аукцион на фондовой бирже ПФТС, однако продажи не состоялось. Акции банка продавались по решению суда в пользу группы "Приват" в качестве компенсации за активы в оккупированном Россией Крыму.

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.

В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы".

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