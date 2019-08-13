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У Дніпрі п'ятеро чоловіків обстріляли автомобіль

Новини » Надзвичайні події    13.08.2019 - 15:11
У Дніпрі п'ятеро чоловіків обстріляли автомобіль
Фото: місце події (npu.gov.ua)

Поліція затримала 5 чоловіків, які обстріляли автомобіль

У Дніпрі чоловіки на автомобілі BMW Х5 обстріляли інший автомобіль, після чого поїхали з місця події, поліція їх затримала. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що в результаті стрілянини ніхто з людей не постраждав. Натомість, автомобіль отримав пошкодження.

"В ході огляду місця події поліцейські виявили пістолет для стрільби гумовими кулями та стріляні гільзи. Зброя вилучена та направлена на експертизу", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучена зброя та місце стрілянини (dp.npu.gov.ua)

У поліції повідомили, що це сталось 11 серпня близько 23:00. Сьогодні поліцейські затримали п'ятьох чоловіків.

"За скоєння злочину встановлені та опитані п’ятеро місцевих жителів віком від 20 до 31 року. Всі вони затримані в порядку ст. 208 КПКУ. Двом чоловікам вручена підозра у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство)", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що у Дніпрі на території дитячо-юнацької спортшколи з веслування сталася стрілянина. Чоловік прийшов до школи на Гребній косі і почав стріляти в бік людей, які стояли поруч. У нього зав'язався конфлікт з перехожим, і він вистрілив у нього, але не влучив.

Крім того, в Київській області 9 серпня двоє чоловіків скоїли збройний напад на місцевого жителя. Медики діагностували у 35-річного потерпілого вогнепальне поранення грудної клітини, живота та лівої руки.

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