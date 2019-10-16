Українська делегація вирушила на переговори з МВФ

Фото: колаж (РБК-Україна)

Українська делегація буде вести переговори з усіма міжнародними фінансовими організаціями

Українська делегація разом з представниками Національного банку України вилетіла до США для переговорів з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра фінансів України Оксани Маркарової.

У наступні кілька днів українська делегація буде вести активні переговори з усіма міжнародними фінансовими організаціями та інвесторами.

"Україна завершує свій робочий день, а ми невеликою делегацією розпочали свій довгий переліт до Вашінгтона, де наступні декілька днів будемо проводити активні перемовини як з всіма IFIs, так і з колегами з європейських Мінфінів, американського Казначейства і інвесторами", - написала Маркарова.

Міністр підкреслила, що делегація продовжує роботу і в літаку.

"Вайфай в літаку дозволяє зануритися в новий World Есопоміс Outlook від МВФ, який чітко показує уповільнення глобальної економіки з одного боку та завдання і, головне, можливості України на збільшення росту у нас", - зазначила вона.

Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій 15 жовтня відбуває у Вашингтон на щорічні збори МВФ і Світового банку.

Щорічні збори МВФ і Світового банку відбувається 14-20 жовтня 2019 року

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми буде продовжено в найближчі тижні.

Заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна повинна продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки це є запорукою прискорення зростання економіки України.