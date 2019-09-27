Місія МВФ продовжить обговорювати з українською владою нову програму

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Місія МВФ проводила низку дискусій з питань напрямків політики для нової програми

Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні, але повідомила, що продовжить обговорювати з українською владою нову програму співпраці. Про це йдеться в прес-релізі МВФ.

У місії зазначили, що українська влада має "амбітне завдання трансформувати економіку".

"Влада звернулась з проханням про нову програму за підтримки МВФ, яка б допомогла досягненню цих цілей, надаючи якір для економічної політики та допомагаючи покривати потреби у фінансуванні в найближчі роки. Місія розпочала обговорення щодо нової 3-річної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці тижні місія МВФ проводила низку дискусій з питань напрямків політики для нової програми.

"Було наголошено на важливості незалежності Центрального банку та захисту фінансової стабільності, а також необхідность докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних витрат, пов'язаних з реорганізацією та ліквідацією банків. Обговорення нової програми триватимуть найближчими тижнями", - зазначили у МВФ.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що Україна домовляється з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму розширеного фінансування EFF обсягом 5 млрд доларів.