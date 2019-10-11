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У НБУ назвали причину необхідності співпраці з МВФ

Новини » Економіка    11.10.2019 - 10:27
У НБУ назвали причину необхідності співпраці з МВФ
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Програма з МВФ потрібна для залучення інвестицій і прискорення зростання економіки

Україна повинна продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки це є запорукою прискорення зростання економіки України. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

Як зазначив Сологуб, нова програма з МВФ, про яку зараз домовляється влада України, - це не тільки короткострокове питання і не тільки питання грошей. За його словами, враховуючи позитивні тенденції в економіці і прихід нерезидентів, ситуація з фінансуванням виглядає непогано.

"Але важливий чинник, - це прискорення зростання економіки. Ми хочемо, щоб у нас інвестиції зростали на 20% в рік. А інвестори впевнені в країні тоді, коли є програма МВФ, особливо в країні з поганою історією з точки зору економічної політики", - вважає заступник голови НБУ.

Сологуб вважає, що "досягнення домовленості з МВФ лягає не в канву, що нам терміново потрібні гроші, а те, що ми таким чином створюємо позитивний стимул для інвесторів працювати з економікою України, посилаємо їм правильний сигнал".

"Мені здається, в уряду така ж логіка, мова не йде про закриття якихось короткострокових дірок", - додав він.

Нагадаємо, в середині жовтня в Вашингтон відправляється група українських міністрів для переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми буде продовжено в найближчі тижні.

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