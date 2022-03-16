Українська артилерія знищила понтонну переправу окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бригади.

Зокрема, колона знищена й відновленню не підлягає, більшість членів екіпажів також знищена.

Зазначається, що перші кадри – відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка намагалася замаскуватися між деревами на узліссі. Після цього пролунала команда відкрити вогонь, після якого артилерія накрила ворога із реактивних систем залпового вогню "Град".

Раніше ми повідомляли, що у Сумській області ЗСУ знищили гаубичний дивізіон окупантів.

Також ми писали, що українські ППО збили ще один російський винищувач над Черніговом.

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