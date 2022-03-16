Українська артилерія знищила понтонну переправу окупантів

Реактивна артилерія 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади - Закарпатський легіон знищила російську понтонну переправу у зоні бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бригади.
"Артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади розстріляв понтонну переправу російської армії в зоні бойових дій.
Зазначається, що перші кадри – відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка намагалася замаскуватися між деревами на узліссі. Після цього пролунала команда відкрити вогонь, після якого артилерія накрила ворога із реактивних систем залпового вогню "Град".
Зокрема, колона знищена й відновленню не підлягає, більшість членів екіпажів також знищена.
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