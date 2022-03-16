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Украинская артиллерия уничтожила понтонную переправу оккупантов

Украинские военные уничтожили понтонную переправу врага (GeneralStaf)
Автор: Татьяна Самарук

Реактивная артиллерия 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады - Закарпатский легион уничтожил российскую понтонну переправу в зоне боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады.

"Артиллерийский подразделение 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады расстрелял понтонну переправу русской армии в зоне боевых действий.

Отмечается, что первые кадры - снятые дроном позиции русской техники для понтонной переправы, которая пыталась замаскироваться между деревьями на опушке леса. После этого прозвучала команда открыть огонь, после которого артиллерия накрыла врага из реактивных систем залпового огня "Град".

В частности, колонна уничтожена и восстановлению не подлежит, большинство членов экипажей также уничтожено.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области ВСУ уничтожили гаубичный дивизион оккупантов.

Также мы писали, что украинские ПВО сбили еще один российский истребитель над Черниговом.

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