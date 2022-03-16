Украинская артиллерия уничтожила понтонную переправу оккупантов

"Артиллерийский подразделение 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады расстрелял понтонну переправу русской армии в зоне боевых действий.

Отмечается, что первые кадры - снятые дроном позиции русской техники для понтонной переправы, которая пыталась замаскироваться между деревьями на опушке леса. После этого прозвучала команда открыть огонь, после которого артиллерия накрыла врага из реактивных систем залпового огня "Град".

В частности, колонна уничтожена и восстановлению не подлежит, большинство членов экипажей также уничтожено.