У Сумській області ЗСУ знищили гаубичний дивізіон окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 93-ї ОМБр "Холодний Яр" в Facebook .

Відзначається, що техніку вдалося знищити без істотних руйнувань в місті.

"Бійцям 93-ї бригади Холодний Яр вночі вдалося знищити гаубичний дивізіон окупанта 2С19 Мста-С.ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу в Тростянці Сумської області", - йдеться в повідомленні.

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