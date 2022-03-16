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У Сумській області ЗСУ знищили гаубичний дивізіон окупантів

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Тростянець, Середа 16 березня 2022 10:41
У Сумській області ЗСУ знищили гаубичний дивізіон окупантів Фото: У Сумській області ЗСУ знищили гаубичний дивізіон окупантів (facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні вночі на залізничному вокзалі Тростянця Збройні Сили України знищили гаубичний дивізіон російських окупантів 2С19 Мста-С.також українські військові знищили іншу військову техніку російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 93-ї ОМБр "Холодний Яр" в Facebook.

"Бійцям 93-ї бригади Холодний Яр вночі вдалося знищити гаубичний дивізіон окупанта 2С19 Мста-С.ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу в Тростянці Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що техніку вдалося знищити без істотних руйнувань в місті.

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