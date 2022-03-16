У Сумській області ЗСУ знищили гаубичний дивізіон окупантів
Сьогодні вночі на залізничному вокзалі Тростянця Збройні Сили України знищили гаубичний дивізіон російських окупантів 2С19 Мста-С.також українські військові знищили іншу військову техніку російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 93-ї ОМБр "Холодний Яр" в Facebook.
"Бійцям 93-ї бригади Холодний Яр вночі вдалося знищити гаубичний дивізіон окупанта 2С19 Мста-С.ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу в Тростянці Сумської області", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що техніку вдалося знищити без істотних руйнувань в місті.
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