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Українські ППО збили ще один російський винищувач над Черніговом

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Чернігів, Середа 16 березня 2022 13:49
Українські ППО збили ще один російський винищувач над Черніговом Фото: Україна збила ще один російський Су-34 (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили ще один російський винищувач над Черніговом. Літак Су-34 з ранку бомбив місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Північ".

"Захисники Чернігова збили ще один Су-34. Вранці окупаційні війська росіян знову спробували прорвати оборону Чернігова за підтримки авіації і артилерії, але спроби знову були безуспішними і Збройні сили України відбили всі атаки", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Су-34 наносив удари по місту, але його збили засобами ППО. Пілоти десантувалися, тривають їхні пошуки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська збили два російські винищувачі над Чорним морем.

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