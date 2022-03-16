Українські ППО збили ще один російський винищувач над Черніговом
Українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили ще один російський винищувач над Черніговом. Літак Су-34 з ранку бомбив місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Північ".
"Захисники Чернігова збили ще один Су-34. Вранці окупаційні війська росіян знову спробували прорвати оборону Чернігова за підтримки авіації і артилерії, але спроби знову були безуспішними і Збройні сили України відбили всі атаки", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що Су-34 наносив удари по місту, але його збили засобами ППО. Пілоти десантувалися, тривають їхні пошуки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська збили два російські винищувачі над Чорним морем.
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