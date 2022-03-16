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Українська артилерія знищила понтонну переправу окупантів

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Україна, Середа 16 березня 2022 15:30
Українська артилерія знищила понтонну переправу окупантів Українські військові знищили понтонну переправу ворога (GeneralStaf)
Автор: Тетяна Самарук

Реактивна артилерія 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади - Закарпатський легіон знищила російську понтонну переправу у зоні бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бригади.

"Артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади розстріляв понтонну переправу російської армії в зоні бойових дій.

Зазначається, що перші кадри – відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка намагалася замаскуватися між деревами на узліссі. Після цього пролунала команда відкрити вогонь, після якого артилерія накрила ворога із реактивних систем залпового вогню "Град".

Зокрема, колона знищена й відновленню не підлягає, більшість членів екіпажів також знищена.

Раніше ми повідомляли, що у Сумській області ЗСУ знищили гаубичний дивізіон окупантів.

Також ми писали, що українські ППО збили ще один російський винищувач над Черніговом.

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