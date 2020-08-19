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Україну завтра знову поділять на зони карантину

Київ, Середа 19 серпня 2020 11:42
Україну завтра знову поділять на зони карантину
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Зонування буде введено у не менш 13 регіонах

Завтра, 20 серпня, будуть переглянуті рівні епідеміологічної небезпеки і Україну знову розділять на зони карантину. Очікується, що зонування буде в не менше 13 регіонах.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, рівні епідеміологічної небезпеки будуть переглянуті на підставі кількості захворілих за останні 14 днів.

"Минулого четверга, коли приймалося рішення про перше зонування, таких регіонів було 10. Зараз за статистикою, яку ми маємо є на сьогодні, кількість областей, в яких буде проведено розгляд та зонування територій за кольоровою гамою, вже 13. Але ми чекаємо завтрашнього дня, оскільки динаміка до зростання кількості хворих, показує, що додатково до 13 можуть приєднатися інші області ", - додав Ляшко.

Нагадаємо, станом на 19 серпня в Україні зафіксовано новий антирекорд з коронавірусу: майже 2 000 нових випадків за добу.

При цьому найбільший приріст хворих спостерігається в Києві і Харківській області.

До цього в Міністерстві охорони здоров'я України роз'яснили, які обмеження будуть в школах різних карантинних зон.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинВиктор Ляшко
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