У МОЗ пояснили, які обмеження будуть у школах різних карантинних зон

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В "помаранчевій зоні" вчителям доведеться носити захисні щитки, в "червоній" - навчання онлайн

У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили, які обмеження будуть діяти в школах різних карантинних зон. Загалом, навчання в приміщеннях шкіл буде дозволено в регіонах "зеленої", "жовтої" і "помаранчевої" зон, в "червоній зоні" - навчання буде проходити онлайн.

Про це під час конференції "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021" повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, вчителям "зеленої" та "жовтої" зон дозволять проводити уроки без масок.

"У той же час в "помаранчевій зоні" ми дамо рекомендації вчителям надягати захисний щиток, який є прозорим і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес", - повідомив Ляшко.

При цьому поки що Моз не передбачено медичне обстеження і тестування на коронавірус вчителів у школах. Однак, за словами Ляшка, рекомендації ще будуть переглядатися.

"На наступному тижні планується глобальна конференція Всесвітньої організації охорони здоров'я, ЮНІСЕФ. Там будуть розглядатися питання про те, потрібно чи не потрібно тестувати вчителів, учнів. Саме за результатами цієї глобальної конференції ми оцінимо доцільність перегляду наших рекомендацій", - сказав санлікар.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 вересня в школу буде заборонений вхід і пересування усередині без масок або респіраторів.

Також повідомлялося, що друга хвиля коронавіруса в Україні очікується з жовтня.