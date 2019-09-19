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Сьогодні дощі накриють захід України

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 08:00
Сьогодні дощі накриють захід України
Ілюстративне фото (facebook.com/ukrgmc.official)

У північних та західних областях сьогодні дощі

Погода в Україні 19 вересня залишається холодною у західних областях, там температура повітря вдень досягне +12+14. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Синоптики зазначають, що у північних та західних областях сьогодні дощі. Температура повітря вдень складе +12+14, вночі очікується +5+7. Крім того, у Київській області також дощі.

Сьогодні дощі накриють захід України

На півдні та сході країни сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вдень досягне +15+17, вночі очікується +6+8. Зазначимо, що Миколаївській, Одеській та Херсонській областях температура повітря вдень досягне +17+19, вночі очікується +6+8.

Погода у Києві на сьогодні

Синоптики зазначають, що сьогодні у столиці будуть дощі. Температура повітря вдень досягне +14+16, вночі очікується +6+8.

Нагадаємо, сьогодні оголошено штормове попередження. По всій території України очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий) на протязі всього дня.

Зазначимо, що вчора вранці у Карпатах випав сніг. Наголошується, що на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, пориви вітру 5-6 м/с. Крім того, температура повітря впала до 0.

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