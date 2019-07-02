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Спека в Україні до кінця тижня спаде

Новини » Суспільство    02.07.2019 - 12:45
Спека в Україні до кінця тижня спаде
Ілюстративне фото (Уніан)

У Києві В середу буде сухо і сонячно, температура +26

Погода в Україні завтра, 3 липня, буде сонячною, без опадів, температура повітря +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко Facebook.

Як повідомляє синоптик, у середу в Україні погода буде сонячною. Температура повітря завтра сягне + 23 + 28 градусів, на заході + 21 + 26 градусів. Спека затримається на півдні, а також в Луганській і Донецькій, температура повітря складе + 28 + 33 градуси.

"Антициклон з центром аж за Ірландією і з симпатичним ім'ям Winnie забезпечить нам суху погоду практично повсюдно, хіба в Карпатах місцями можливі місцеві дощі", - повідомила синоптик.

У Києві в середу буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі +16 +19 градусів, вдень +24 + 26.

"4-5 липня в Україні посвіжішає ще на кілька градусів. Кому сильної спеки хочеться - в Іспанії, Італії, Греції, Туреччини буде +30 і +40 градусів. Так що вибрати можна", - зазначила Діденко.

Спека в Україні до кінця тижня спадеНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 липня у Києві очікується гроза і короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с.

Крім того, середньомісячна температура повітря червня в Києві склала 23,6 градусів, що на 5,4 градусів вище кліматичної норми. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, нинішній червень в Києві став найтеплішим з 1881 року.

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