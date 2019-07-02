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Сьогодні Україну накриють дощі

Новини » Суспільство    02.07.2019 - 08:00
Сьогодні Україну накриють дощі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На заході та сході країни сьогодні дощі з грозами

Погода в Україні сьогодні, 2 липня, погіршиться, по всій території країни, крім півдня, будуть дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на в західній та північній частині країни будуть дощі. Температура повітря вдень очікується +26+28, а вночі +17+19. На сході країни також очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень +29+31, а вночі +19+21.

Синоптики зазначають, що на півдні України сьогодні сонячно, без опадів. Температура повітря вдень становить +33+35, а вночі +19+21. У Криму перемінна хмарність, температура повітря вдень +27+29, а вночі +17+19.

Сьогодні Україну накриють дощі

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, у Києві сьогодні дощі з грозами. Температура повітря вдень +27+29, а вночі +20+22.

Сьогодні Україну накриють дощі

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