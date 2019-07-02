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У Києві оголошено штормове попередження

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 10:16
У Києві оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

Сьогодні в Києві очікуються гроза, шквали вітру до 15-24 м/с

Погода в Києві 2 липня погіршиться, до кінця доби очікується гроза та короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с. Про це повідомляє прес-служба КМДА, з посиланням на Укргідрометцентр.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру.

Киянам надаються наступні рекомендації:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч з 1 на 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 601 населений пункт у 5 областях України.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня у Києві склала 23,6 градусів, що на 5,4 градусів вище за кліматичну норму. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, цьогорічний червень у Києві став найтеплішим з 1881 року.

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