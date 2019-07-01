Червень у Києві був найспекотнішим в історії

Фото: спека в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

За 139 років спостережень так спекотно в Києві ще не було

Середньомісячна температура повітря червня у Києві склала 23,6 градусів, що на 5,4 градусів вище за кліматичну норму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Як зазначається в повідомленні, цьогорічний червень у Києві став найтеплішим з 1881 року. За місяць було 14 днів з температурою вищою за 30 градусів зафіксовано 11 температурних рекордів.

"За півроку відхилення температури повітря від кліматичної норми склало 3,2 градусів", - йдеться в повідомленні.

За даними обсерваторії, найхолодніше було в останній день місяця 30 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 13,5 градусів. Найспекотніше у столиці було 22 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 34,0 градусів тепла.

Опадів у столиці випало 67 мм, що склало 92% кліматичної норми.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні в Києві було встановлено декілька температурних рекордів. Зокрема, 22 червня стовпчик термометра піднявся до 34,0 градусів тепла, що на 0,6 градусів вище попереднього максимуму температури повітря.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.