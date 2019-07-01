ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Червень у Києві був найспекотнішим в історії

Новини » Суспільство    01.07.2019 - 14:50
Червень у Києві був найспекотнішим в історії
Фото: спека в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

За 139 років спостережень так спекотно в Києві ще не було

Середньомісячна температура повітря червня у Києві склала 23,6 градусів, що на 5,4 градусів вище за кліматичну норму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Як зазначається в повідомленні, цьогорічний червень у Києві став найтеплішим з 1881 року. За місяць було 14 днів з температурою вищою за 30 градусів зафіксовано 11 температурних рекордів.

"За півроку відхилення температури повітря від кліматичної норми склало 3,2 градусів", - йдеться в повідомленні.

За даними обсерваторії, найхолодніше було в останній день місяця 30 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до  13,5 градусів. Найспекотніше у столиці було 22 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 34,0 градусів тепла.

Опадів у столиці випало 67 мм, що склало 92% кліматичної норми.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні в Києві було встановлено декілька температурних рекордів. Зокрема, 22 червня стовпчик термометра піднявся до 34,0 градусів тепла, що на 0,6 градусів вище попереднього максимуму температури повітря.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку Завтра в Україні різко погіршиться погода
Новини України прогнозклиматПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся