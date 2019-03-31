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В Україні закрилися виборчі дільниці

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 20:01
В Україні закрилися виборчі дільниці
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Виборчі дільниці працювали з 8:00 до 20:00

У день виборів президента України, 31 березня 2019 року, виборчі дільниці для голосування закрилися о 20:00. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, виборці могли проголосувати з 8:00 до 20:00.

Підкреслимо, голосування на виборах глави держави стартувало в Австралії. Зокрема, на закордонній виборчій дільниці в Австралії вибори почалися о 23:00 за київським часом у суботу, 30 березня. Завершиться ж голосування на виборах президента о 6:00 ранку 1 квітня за київським часом на ділянці в Сан-Франциско.

Нагадаємо, дані спільного опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології свідчили, що перед виборами в Україні президентський рейтинг очолювали Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

Як писало РБК-Україна, більшість українців (56%) дотримуються думки, що ситуація у країні зміниться на краще в результаті виборів президента України. Такі дані випливають з опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Крім того, 16% впевнені, що після виборів нічого не зміниться. При цьому лише 10% респондентів прогнозують зміну ситуації на гірше.

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