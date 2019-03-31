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В Украине закрылись избирательные участки

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 20:01
В Украине закрылись избирательные участки
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00

В день выборов президента Украины, 31 марта 2019, избирательные участки для голосования закрылись в 20:00. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, избиратели могли проголосовать с 8:00 до 20:00.

Подчеркнем, голосование на выборах главы государства стартовало в Австралии. В частности, на заграничном избирательном участке в Австралии выборы начались в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта. Завершится же голосование на выборах президента в 6:00 утра 1 апреля по киевскому времени на участке в Сан-Франциско.

Напомним, данные совместного опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии свидетельствовали, что перед выборами в Украине президентский рейтинг возглавляли Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Как писало РБК-Украина, большинство украинцев (56%) придерживаются мнения, что ситуация в стране изменится к лучшему в результате выборов президента Украины. Такие данные следуют из опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Кроме того, 16% уверены, что после выборов ничего не изменится. При этом лишь 10% респондентов прогнозируют изменение ситуации к худшему.

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