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В Україні зафіксовано 4 випадки одужання від коронавірусу, - МОЗ

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 10:02
В Україні зафіксовано 4 випадки одужання від коронавірусу, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Серед них три дорослих та одна дитина

В Україні зафіксовано 4 випадки одужання від коронавірусу. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Ляшко, у Чернівецькій області одужали три дорослих та одна дитина.

"Радий повідомити, що є і позитивні новини. Сьогодні ми маємо вже 4 випадки одуження. Всі в Чернівецькій області, серед них три дорослих, одна дитина. Також очікується вже 5-й на виписку. Ми будемо мати результати до кінця дня і повідомимо на другому брифінгу", - зазначив він.

Разом з тим, у МОЗ повідомили про 218 випадків зараження коронавірусом в Україні.

Зокрема, у Рівненській області підтвердили дев'ять випадків захворювання на новий коронавірус.

Також станом на 9 годину 27 березня в Житомирській області зареєстровано 4 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. За день зафіксовано два нових випадки зараження.

Разом з тим, кількість інфікованих коронавірусом в окупованому Криму збільшилася до 14 осіб. На окупованому півострові виявили ще 7 нових випадків.

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