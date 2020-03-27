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У Рівненській області зафіксовано 9 випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 08:53
У Рівненській області зафіксовано 9 випадків коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Стан заражених коронавірусом стабільний

У Рівненській області підтвердили дев'ять випадків захворювання на новий коронавірус. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook.

МОЗ раніше не повідомляв про заражених коронавірусом у Рівненській області, тому це перші випадки зараження Covid-19 у цій області.

"У Рівненській області підтвердили дев'ять випадків захворювання на COVID-19", - написав голова ОДА.

Зокрема, Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами. Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, і померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках.

"Наразі хворі ізольовані. Стан стабільний. Проводяться всі необхідні медичні процедури", - додав він.

Зазначимо, станом на вечір 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 196. За добу в Україну було підтверджено 40 нових випадків коронавірусу. Померли від захворювання COVID-19 п'ятеро українців. Один пацієнт одужав.

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