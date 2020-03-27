ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус у Житомирській області: кількість заражених зросла до 4

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 09:37
Коронавірус у Житомирській області: кількість заражених зросла до 4
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Житомирській ОДА повідомили про два нових випадки зараження

Станом на 9 годину 27 березня в Житомирській області зареєстровано 4 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Як зазначається, за день зафіксовано два нових випадки зараження.

"Як повідомляє ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України", за минулу добу досліджувався матеріал від 5-ти хворих . За результатами досліджень COVID-19 виявлено у двох осіб", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, кількість заражених у області зросла до 4. Це летальний випадок у мешканки міста Радомишль, у мешканця міста Житомир та два нових випадки, що зареєстровані у Бердичівському та Малинському районах.

Нагадаємо, у Рівненській області підтвердили дев'ять випадків захворювання на новий коронавірус.

Разом з тим, кількість інфікованих коронавірусом в окупованому Криму збільшилася до 14 осіб. На окупованому півострові виявили ще 7 нових випадків.

Як повідомляло РБК-Україна, в лікарнях анексованого Криму знаходяться більше тисячі людей, хворих пневмонією.

У Криму подвоїлося число заражених коронавірусом ФІФА попросила футболістів погодитися на скорочення зарплати в два рази
Новини України ЖитомирКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся