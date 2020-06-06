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Карантин у Житомирській області посилили

Новини » Коронавірус     06.06.2020 - 13:05
Карантин у Житомирській області посилили
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В області зросла кількість випадків коронавіруса

В Житомирській області вирішили посилити карантин. Причиною стало зростання рівня захворюваності коронавірусом.

Про це повідомила Житомирська ОДА після засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 у Житомирській області - 123 за період з 1 до 4 червня включно на території області посилено протиепідемічні заходи, особливо під час вихідних та святкових днів, кажуть в ОДА.

Раніше стало відомо, що голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко ініціював посилення карантинних заходів, таким чином область не буде переходити на черговий етап ослаблення.

Нагадаємо, в Україні за останню добу ще 550 осіб захворіли коронавірусом, таким чином третій день поспіль в країні фіксується понад 500 хворих.

Зазначимо, через високу захворюваність коронавірусом Львівська область в черговий раз продовжила карантин, обмеження можуть переглянути 12 червня.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України карантин
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