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В Україні 4 області все ще не готові до другого етапу пом'якшення карантину

Новини » Коронавірус     07.06.2020 - 12:12
В Україні 4 області все ще не готові до другого етапу пом'якшення карантину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

До ослаблення карантинних обмежень також не готовий Київ

Станом на 7 червня Київ і 4 області не готові до пом'якшення карантину. Причиною є велика кількість нових випадків заражень коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Карантинні обмеження поки не можна послаблювати у Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також у місті Києві.

У всіх вищезгаданих регіонах така ситуація склалася через занадто високого числа нових випадків COVID-19 за останні 7 днів.

При цьому днем раніше Житомирська та Донецька області не були готові до пом'якшення карантину.

В Україні 4 області все ще не готові до другого етапу пом'якшення карантину

Інфографіка МОЗ (moz.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Житомирській області вирішили посилити карантин через зростання рівня захворюваності на коронавірус.

Крім цього, через високу захворюваність на коронавірус Львівська область в черговий раз продовжила карантин, обмеження можуть переглянути 12 червня.

Також РБК-Україна писало, що в Україні за останню добу ще 550 осіб захворіли на коронавірус, таким чином третій день поспіль в країні фіксується понад 500 хворих.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Українакарантин
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