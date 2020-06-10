ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шмигаль: ми сьогодні знаходимося на складному етапі економічної кризи

Новини » Політика     10.06.2020 - 08:29
Шмигаль: ми сьогодні знаходимося на складному етапі економічної кризи
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль заявив, що травень та квітень були провалені з точки зору ВВП

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна знаходиться на складному етапі економічної кризи. Травень та квітень були провалені з точки зору ВВП.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми глибоко просіли. Ми зараз знаходимося на етапі відновлення і тут питання як швидко ми відновимося. Чи буде це в другому кварталі, чи ми вийдемо на зростання в третьому кварталі цього року. Тому важкий період триває, непрості часи можливо ще попереду", - заявив він.

Втім, Шмигаль вважає, що Україна знаходиться в збалансованих умовах кредитно-грошової політики.

"Ми шукаємо, запровадили і продовжуємо запроваджувати механізми підтримки малого і мікробізнесу, який створює велику кількість робочих місць... Впевнений, що ми цей період пройдемо. Не просто, але ми розуміємо, як рухатися", - додав він.

Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Раніше повідомлялось, що одним із пунктів меморандуму з МВФ є продовження пенсійної реформи.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України кризисДенис Шмигаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся