Шмигаль: ми сьогодні знаходимося на складному етапі економічної кризи

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль заявив, що травень та квітень були провалені з точки зору ВВП

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна знаходиться на складному етапі економічної кризи. Травень та квітень були провалені з точки зору ВВП.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми глибоко просіли. Ми зараз знаходимося на етапі відновлення і тут питання як швидко ми відновимося. Чи буде це в другому кварталі, чи ми вийдемо на зростання в третьому кварталі цього року. Тому важкий період триває, непрості часи можливо ще попереду", - заявив він.

Втім, Шмигаль вважає, що Україна знаходиться в збалансованих умовах кредитно-грошової політики.

"Ми шукаємо, запровадили і продовжуємо запроваджувати механізми підтримки малого і мікробізнесу, який створює велику кількість робочих місць... Впевнений, що ми цей період пройдемо. Не просто, але ми розуміємо, як рухатися", - додав він.

Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Раніше повідомлялось, що одним із пунктів меморандуму з МВФ є продовження пенсійної реформи.

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Автор: Анастасия Рокитна