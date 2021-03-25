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В СН розповіли, коли з'явиться "суд в смартфоні"

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 09:27
В СН розповіли, коли з'явиться "суд в смартфоні" Фото: Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Голова правового комітету Верховної ради Андрій Костін ("Слуга народу") розповів, коли може з'явитись "суд в смартфоні". За його словами, це може статись вкінці року.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться у матеріалі "Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні".

За його словами, в цьому випадку робота онлайн дасть серйозний антикорупційний ефект.

Крім того, алгоритми "суду в смартфоні" як в Канаді, налаштовані в першу чергу на те, щоб в максимальній кількості випадків досягати мирного врегулювання спору між позивачем і відповідачем.

"Ми плануємо, щоб це ("суд в смартфоні", - ред.) з'явилося до кінця року", - заявив голова комітету.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування. Введення "суду у смартфоні" передбачене президентським законопроектом №5246.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні "суду у смартфоні".

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