В СН розповіли, коли з'явиться "суд в смартфоні"
Голова правового комітету Верховної ради Андрій Костін ("Слуга народу") розповів, коли може з'явитись "суд в смартфоні". За його словами, це може статись вкінці року.
Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться у матеріалі "Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні".
За його словами, в цьому випадку робота онлайн дасть серйозний антикорупційний ефект.
Крім того, алгоритми "суду в смартфоні" як в Канаді, налаштовані в першу чергу на те, щоб в максимальній кількості випадків досягати мирного врегулювання спору між позивачем і відповідачем.
"Ми плануємо, щоб це ("суд в смартфоні", - ред.) з'явилося до кінця року", - заявив голова комітету.
Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування. Введення "суду у смартфоні" передбачене президентським законопроектом №5246.
Раніше президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні "суду у смартфоні".