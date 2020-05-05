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В Україні від коронавірусу за добу померли 13 осіб

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 09:22
В Україні від коронавірусу за добу померли 13 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього зареєстровано 316 смертей від інфекції

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 13 українців. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Станом на ранок 5 травня, кількість летальних випадків в Україні зросла до 316. Вчора повідомлялося про 303 загиблих від вірусу.

"Зафіксовано 13 летальних випадків. Всього, в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 316 осіб", - заявив Степанов.

Вчора Кабінет міністрів анонсував поетапне послаблення карантинних обмежень в Україні з 11 травня. При цьому сам карантин продовжили до 22 травня.

У МОЗ відзначають певну стабілізацію ситуації з поширенням вірусу. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, 17 днів поспіль кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу не перевищує 600.

Однак про повне зняття карантину поки мова не йде. Президент Влдимир Зеленський раніше заявив, що в разі відміни карантину число жертв коронавірусу в Україні може становити 120 тис. осіб.

РБК-Україна також повідомляло, що кількість смертельних випадків від COVID-19 у світі перевищила 250 тис. чоловік.

Названа кількість померлих від коронавірусу у Франції Якщо повністю вийти з карантину, в Україні може бути до 100 тисяч смертей від COVID-19, - Ляшко
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