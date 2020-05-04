Повне скасування карантину це плюс 120 тисяч смертей до кінця року, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, через це ослаблення карантину буде поетапним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через повне скасування карантину в Україні може бути 120 тисяч смертей від коронавірусу до кінця року. Про це він сказав 4 травня у відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, згідно з дослідженнями, повне скасування карантину буде мати жахливі наслідки.

"Якщо завтра ми повернемося до звичного нам життя - це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року. Саме тому пом'якшення карантину не може бути передчасне, воно поетапне і перше пом'якшення буде вже 11 травня", - сказав президент.

Статистика захворювань на COVID-19 в Україні дає нам надію на майбутнє. Є дві причини, чому вдалося уникнути критичного сценарію. Перша – вчасно вжиті заходь. Жорсткі, але, як показав час, – правильні. Друга – це заслуга наших українських лікарів. Їхня професійність, мужність і самовідданість на передовій боротьби з коронавірусом. Сьогодні тема COVID-19 заполонила весь простір, та водночас ми не можемо забувати про глобальну ситуацію в нашій медицині. Бо сьогодні медики опинилися під ударом. Соцмережі та мій робочий стіл заповнені зверненнями лікарських колективів з усіх куточків країни. Всі вони стосуються іншого етапу медичної реформи. Зазвичай ми звертаємося до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають смороду. Нам була потрібна неупереджена та об єктивна оцінка реформи. Ми витворили робочу групу, куди увійшли академіки, професори та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗ проаналізували стан промов. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання – зберегти всі позитивні моменти й терміново виправити помилки. Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні. Майже 1000 лікарень отримає значно менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Я не можу всього цього допустити. Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги. Не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон. Або щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Ми не можемо всього цього допустити, бо інакше – це буде називатися не реформа, а диверсія. Саме тому я закликаю міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету ВР та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань. Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення. Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 4 травня 2020 р.

Також Зеленський назвав дві причини уникнення критичного сценарію пандемії в Україні. За його словами, перша полягає в тому, що вчасно були вжиті заходи з боротьби з поширенням вірусу.

РБК-Україна писало, що під час засідання Кабінету міністрів було прийнято рішення продовжити карантин в Україні до 22 травня, але при цьому почнеться поступове ослаблення з 11 травня. Зокрема, буде дозволена робота салонів краси, ресторанів і кави на винос. Крім того, дозволять прогулянки по парках і скверах, а також відкриються музеї та бібліотеки.

Також повідомлялося, що Зеленський закликав МОЗ переглянути медичну реформу. Він також підкреслив, що через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 000 медиків і закрито 332 лікарні.