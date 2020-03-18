ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аваков: ми будемо чекати від міста рішення про введення НС в Києві

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 12:40
Аваков: ми будемо чекати від міста рішення про введення НС в Києві
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Уряд схвалить рішення після того, як НС введе місто

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що уряд буде чекати рішення про введення надзвичайної ситуації у Києві у зв'язку з поширенням коронавіруса від влади міста. Про це Аваков заявив під час позачергового засідання Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд може повернутися до питання введення надзвичайної ситуації в Києві сьогодні або завтра.

"Ми будемо чекати від міста Києва термінового рішення (про НС в Києві - ред.) для прийняття рішення на рівні уряду. До цього питання ми можемо повернутися можливо тепер, можливо завтра", - повідомив Аваков.

Підкреслимо, режим НС зараз діє у Чернівецькій і Житомирській областях. На цей час у регіонах є такі обмеження:

  • припинено роботу торгових і розважальних центрів, гіпермаркетів, магазинів і ринків. Винятком є ​​продуктовий сектор;
  • обмежена або ж зупинено рух громадського транспорту;
  • всі освітні установи закриті на карантин;
  • жителів просять по можливості працювати з дому і уникати масового скупчення людей;
  • медустанови працюють у режимі підвищеної готовності;
  • заборонені масові заходи;
  • супермаркети працюють до 22:00.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ввів режим надзвичайної ситуації в Київській області чрез пандемію коронавірусу. До цього введення режиму НС схвалили в Київській обласній державній адміністрації.

Нагадаємо, станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків коронавіруса - Чернівецька (10), Житомирська (1) Київська (1) області та м.київ (2). При цьому дві людини (у Чернівецькій та Житомирській областях) померли.

Ізраїль готується до тотального карантину найближчими днями Кабмін закликає не виселяти студентів з гуртожитків на час карантину
Новини України Київнадзвичайні ситуаціїКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся