Аваков: ми будемо чекати від міста рішення про введення НС в Києві

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Уряд схвалить рішення після того, як НС введе місто

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що уряд буде чекати рішення про введення надзвичайної ситуації у Києві у зв'язку з поширенням коронавіруса від влади міста. Про це Аваков заявив під час позачергового засідання Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд може повернутися до питання введення надзвичайної ситуації в Києві сьогодні або завтра.

"Ми будемо чекати від міста Києва термінового рішення (про НС в Києві - ред.) для прийняття рішення на рівні уряду. До цього питання ми можемо повернутися можливо тепер, можливо завтра", - повідомив Аваков.

Підкреслимо, режим НС зараз діє у Чернівецькій і Житомирській областях. На цей час у регіонах є такі обмеження:

припинено роботу торгових і розважальних центрів, гіпермаркетів, магазинів і ринків. Винятком є ​​продуктовий сектор;

обмежена або ж зупинено рух громадського транспорту;

всі освітні установи закриті на карантин;

жителів просять по можливості працювати з дому і уникати масового скупчення людей;

медустанови працюють у режимі підвищеної готовності;

заборонені масові заходи;

супермаркети працюють до 22:00.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ввів режим надзвичайної ситуації в Київській області чрез пандемію коронавірусу. До цього введення режиму НС схвалили в Київській обласній державній адміністрації.

Нагадаємо, станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків коронавіруса - Чернівецька (10), Житомирська (1) Київська (1) області та м.київ (2). При цьому дві людини (у Чернівецькій та Житомирській областях) померли.