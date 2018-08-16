В Україні затвердили перший профстандарт для вчителів початкових класів

Профстадарт було розроблено МОН спільно з представниками освітянської спільноти та педагогічних вишів

Міністерство освіти і науки України (МОН) спільно з представниками освітянської спільноти та педагогічних вишів розробили перший в Україні професійний стандарт вчителя початкових класів. Відповідний стандарт затвердило Міністерство соціальної політики України, йдеться у повідомленні прес-служби МОН.

Так, у документі "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти" чітко виписана загальна інформація про стандарт, навчання та професійний розвиток вчителя та конкретний перелік його функцій.

Йдеться про 8 основних функцій вчителя початкових класів:

планування і здійснення освітнього процесу; забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині; створення освітнього середовища; рефлексія та професійний саморозвиток; проведення педагогічних досліджень; надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти; узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті; оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти.

"Це вперше не тільки на національному рівні затверджено професійний стандарт, а й докладно, по-поличках розкладено, яку кваліфікацію повинна мати людина, що хоче бути або працює вчителем. У цьому документі немає розмитих формулювань, кожна компетентність, знання, вміння чітко виписані. Й це дуже важливо, адже так ми дали абсолютно новий інструмент і для роботодавців, і для університетів, що готують майбутніх педагогів", - зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти та науки України винесло проект нової редакції українського правопису на громадське обговорення.

Проект було розроблено на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ. Як наголошується у повідомленні, комісія яка займалася підготовкою проекту врахувала, що правопис, не може бути вичерпним, в ньому вказані найбільш поширені або спірні орфографічні положення.

Також у Міністерстві освіти і науки підготували новий порядок створення груп подовженого дня у школах. Зокрема, новий порядок надає можливість відкривати інклюзивні групи для дітей з особливими потребами.