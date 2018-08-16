В Украине утвердили первый профстандарт для учителей начальных классов

Профстадарт была разработана МОН совместно с представителями образовательного сообщества и педагогических вузов

Министерство образования и науки Украины (МОН) совместно с представителями образовательного сообщества и педагогических вузов разработали первый в Украине профессиональный стандарт учителя начальных классов. Соответствующий стандарт утвердило Министерство социальной политики Украины, говорится в сообщении пресс-службы МОН.

Так, в документе "Учитель начальных классов учреждения общего среднего образования" четко выписана общая информация о стандартах, обучении и профессиональном развитии учителя и конкретный перечень его функций.

Речь идет о 8 основных функциях учителя начальных классов:

планирование и осуществление образовательного процесса; обеспечение и поддержка обучения, воспитания и развития учащихся в образовательной среде и семье; создание образовательной среды; рефлексия и профессиональное саморазвитие; проведение педагогических исследований; оказание методической помощи коллегам по вопросам обучения, развития, воспитания и социализации учащихся начальных классов учреждения общего среднего образования; обобщение собственного педагогического опыта и его презентация педагогическому сообществу; оценка результатов работы учителей начальных классов учреждения общего среднего образования

"Это впервые не только на национальном уровне утвержден профессиональный стандарт, но и подробно, по полочкам разложено, какую квалификацию должен иметь человек, который хочет быть или работает учителем. В этом документе нет размытых формулировок, каждая компетентность, знания, умения четко выписаны. И это очень важно, ведь так мы дали абсолютно новый инструмент и для работодателей, и для университетов, которые готовят будущих педагогов", - отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины вынесло проект новой редакции украинского правописания на общественное обсуждение.

Проект был разработан на фундаменте украинской правописной традиции с учетом новейших языковых явлений. Как отмечается в сообщении, комиссия которая занималась подготовкой проекта учла, что правописание, не может быть исчерпывающим, в нем указаны наиболее распространенные или спорные орфографические положение.

Также в Министерстве образования и науки подготовили новый порядок создания групп продленного дня в школах. В частности, новый порядок предоставляет возможность открывать инклюзивные группы для детей с особыми потребностями.