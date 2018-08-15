Коментарі та пропозиції до правопису можна надіслати до 15 вересня

Міністерство освіти та науки України (МОН) винесло проект нової редакції українського правопису на громадське обговорення. Відповідний документ розміщено на сайті МОН.

Повідомляється, що проект розроблено на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ. Як наголошується у повідомленні, комісія яка займалася підготовкою проекту врахувала, що правопис, не може бути вичерпним, в ньому вказані найбільш поширені або спірні орфографічні положення.

Як зазначається, свої коментарі можна надіслати до 15 вересня 2018 року на електронну адресу секретаря Української національної комісії з питань правопису Шевченко Лариси Леонідівни (larisa_shevchenko@ukr.net).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними міністра освіти та науки України Лілії Гріневич, в цьому році зафіксована найменша кількість випускників шкіл в історії України.

Також повідомлялося, що у Міністерстві освіти і науки підготували новий порядок створення груп подовженого дня у школах. Зокрема, новий порядок надає можливість відкривати інклюзивні групи для дітей з особливими потребами.