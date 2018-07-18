В МОН розробили новий порядок створення груп продовженого дня у школах

Зокрема, новий порядок надає можливість відкривати інклюзивні групи для дітей з особливими потребами

У Міністерстві освіти і науки підготували новий порядок створення груп подовженого дня у школах. Відповідний документ наразі перебуває на реєстрації в Міністерстві юстиції України, йдеться у повідомленні прес-служби МОН.

Як зазначається, новий порядок передбачає комфортніші умови для дітей, а також враховує особливості сільських та гірських місцевостей і надає можливість відкривати інклюзивні групи.

"Директорат дошкільної та шкільної освіти підготував порядок, який відповідав би вимогам часу та враховував потреби як усіх дітей, так і закладів освіти. Документ уже затверджений наказом МОН та очікує на юстування. Але щоб він міг запрацювати, нам потрібно було скасувати старе Положення про групу продовженого дня. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв сьогодні, 18 липня", - зазначила міністр освіти Лілія Гриневич.

Так, у новому законі закладено такі зміни:

передбачено можливість створення інклюзивних та/або спеціальних груп подовженого дня. Визначено особливості процедури їх відкриття, наповнюваності та організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами.

групи, як і основне навчання, мають формувати в учнів ключові компетентності, а також забезпечувати виконання індивідуальної програми розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

скасоване Положення допускало комплектування груп у межах щонайменше 4-х вікових категорій (наприклад, з учнів 2-5 класів), а тепер різниця у віці учнів з однієї групи не має перевищувати двох вікових груп (приміром, з учнів 2-3 класів). Це дозволить забезпечити комфортніші умови для дітей з урахуванням їх індивідуальних психологічних відмінностей та фізичного розвитку.

водночас заклади, що знаходяться в сільській та/або гірській місцевості, як і раніше, зможуть утворювати групи подовженого дня для учнів різного віку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2019 році почнеться автоматизація процесу жеребкування для зарахування дітей в перший клас.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство освіти і науки України розробляє Стратегію інноваційного розвитку України, яка враховуватиме ізраїльський досвід.

Окрім того, повідомлялося, що МОН виділило 1 млрд гривень для переобладнання шкіл для першого класу.