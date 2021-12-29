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В Україні посилили охорону дипустанов і національних пам'яток

Автор: Валерія Поліщук

В Україні на період новорічних свят посилили охорону дипломатичних установ та національних пам'яток. Таке рішення було прийнято після нападу у Львові на генконсульство Росії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Тому (через напад на генконсульство РФ у Львові, - ред.) посилено охорону подібних об'єктів і національних пам'яток. Щоб у свята максимально уникнути провокацій. Саме в першій половині січня", - заявив він.

Нагадаємо, вночі 24 грудня у Львові в огорожу російського консульства кинули "коктейль Молотова".

Крім того, правоохоронці затримали зловмисника, який напав на генконсульство РФ у Львові.

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Денис МонастирськийУкраїнаМіністерство внутрішніх справ України