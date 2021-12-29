ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Напад на генконсульство РФ у Львові: підозрюваного затримали

Новость на русском →
Середа 29 грудня 2021 17:54
Напад на генконсульство РФ у Львові: підозрюваного затримали Фото: глава МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що у Львові затримали зловмисника, який скоїв напад на консульство Росії. Зокрема, в ніч на 24 грудня чоловік кинув в огорожу представництва "коктейль Молотова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"З останніх провокацій, це пляшка із запальною сумішшю, яку кинули в російське консульство в місті Львів. Нещодавно було затримано особу, яка вчинила цей злочин", - заявив міністр.

Він також додав, що зараз ведуться слідчі дії із затриманими, а також людьми, які можуть бути замовниками нападу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 грудня у Львові в огорожу російського консульства кинули "коктейль Молотова".

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Львів Денис Монастирський
NEWS
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою