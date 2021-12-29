В Украине усилили охрану дипучреждений и национальных памятников

В Украине на период новогодних праздников усилили охрану дипломатических учреждений и национальных памятников. Такое решение было принято после нападение во Львове на генконсульство России.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Поэтому (из-за нападения на генконсульство РФ во Львове, - ред.) усилена охрана подобных объектов и национальных памятников. Чтобы по праздникам максимально избежать провокаций. Именно в первой половине января", - заявил он.
Напомним, ночью 24 декабря во Львове в ограждение российского консульства бросили "коктейль Молотова".
Кроме того, правоохранители задержали злоумышленника, напавшего на генконсульство РФ во Львове.