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У Львові кинули "коктейль Молотова" у генконсульство РФ

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Львів, П'ятниця 24 грудня 2021 11:34
У Львові кинули "коктейль Молотова" у генконсульство РФ
Автор: Іванна Шовкун

У ніч на 24 грудня в огородження генерального консульства Російської Федерації невідомий кинув пляшку з легкозаймистою рідиною. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

НП сталася 24 грудня приблизно о 03:00. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

"Внаслідок пригоди ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано. Правоохоронці встановлюють обставини події та проводять першочергові слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) КК України. Хуліганство карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом терміном до шести місяців, або обмеженням волі терміном до п'яти років.

Нагадаємо, у Києві невідомий кинув "коктейль Молотова" в офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. На місці вже працюють правоохоронці.

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