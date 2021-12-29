В Україні посилили охорону дипустанов і національних пам'яток
Фото: глава МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні на період новорічних свят посилили охорону дипломатичних установ та національних пам'яток. Таке рішення було прийнято після нападу у Львові на генконсульство Росії.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Тому (через напад на генконсульство РФ у Львові, - ред.) посилено охорону подібних об'єктів і національних пам'яток. Щоб у свята максимально уникнути провокацій. Саме в першій половині січня", - заявив він.
Нагадаємо, вночі 24 грудня у Львові в огорожу російського консульства кинули "коктейль Молотова".
Крім того, правоохоронці затримали зловмисника, який напав на генконсульство РФ у Львові.