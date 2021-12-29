ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні посилили охорону дипустанов і національних пам'яток

Новость на русском →
Середа 29 грудня 2021 18:06
В Україні посилили охорону дипустанов і національних пам'яток Фото: глава МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні на період новорічних свят посилили охорону дипломатичних установ та національних пам'яток. Таке рішення було прийнято після нападу у Львові на генконсульство Росії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Тому (через напад на генконсульство РФ у Львові, - ред.) посилено охорону подібних об'єктів і національних пам'яток. Щоб у свята максимально уникнути провокацій. Саме в першій половині січня", - заявив він.

Нагадаємо, вночі 24 грудня у Львові в огорожу російського консульства кинули "коктейль Молотова".

Крім того, правоохоронці затримали зловмисника, який напав на генконсульство РФ у Львові.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Монастирський Україна Міністерство внутрішніх справ України
NEWS
Путін назвав умову для додаткових поставок газу в Європу
Путін назвав умову для додаткових поставок газу в Європу
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою