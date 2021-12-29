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В Украине усилили охрану дипучреждений и национальных памятников

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Среда 29 декабря 2021 18:06
В Украине усилили охрану дипучреждений и национальных памятников Фото: глава МВД Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине на период новогодних праздников усилили охрану дипломатических учреждений и национальных памятников. Такое решение было принято после нападение во Львове на генконсульство России.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Поэтому (из-за нападения на генконсульство РФ во Львове, - ред.) усилена охрана подобных объектов и национальных памятников. Чтобы по праздникам максимально избежать провокаций. Именно в первой половине января", - заявил он.

Напомним, ночью 24 декабря во Львове в ограждение российского консульства бросили "коктейль Молотова".

Кроме того, правоохранители задержали злоумышленника, напавшего на генконсульство РФ во Львове.

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Денис Монастырский Украина Министерство внутренних дел Украины
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