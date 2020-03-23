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В Україні спростять отримання субсидій для тих, хто втратив роботу через карантин

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 10:32
В Україні спростять отримання субсидій для тих, хто втратив роботу через карантин
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення Кабмін розгляне на своєму засіданні у середу

Уряд спростить отримання субсидій для громадян, що втратили роботу під час карантину через коронавірус. Про це на брифінгу заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідне рішення Кабінет міністрів має розглянути на своєму засіданні у середу.

"Ми посилюємо соціальний захист громадян, які зараз будуть без роботи або в період карантину втратять свою роботу. Для них спростимо порядок надання субсидій. Це також буде в цьому рішенні, яке ми плануємо винести в середу на засідання Кабміну", - заявила Лазебна.

Нагадаємо, глава Мінсоцполітики анонсувала також, що Кабмін збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Відповідне рішення уряд прийме на найближчому засіданні в середу, 25 березня.

Як писало РБК-Україна раніше, в Міністерстві соцполітики заявили про плани покрити витрати населення на комунальні послуги в період карантину через пандемію коронавірусу за рахунок підвищення соцпільг.

Також агентство писало, що прострочення оплати комунальних послуг через карантин в Україні не призведе до автоматичного позбавлення права на субсидію.

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