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В Украине упростят получение субсидий для потерявших работу из-за карантина

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 10:32
В Украине упростят получение субсидий для потерявших работу из-за карантина
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение Кабмин рассмотрит на своем заседании в среду

Правительство упростит получение субсидий для граждан, потерявших работу во время карантина из-за коронавируса. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение Кабинет министров должен рассмотреть на своем заседании в среду.

"Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы или в период карантина потеряют свою работу. Для них упростим порядок предоставления субсидий. Это также будет в этом решении, которое мы планируем вынести в среду на заседание Кабмина", - заявила Лазебная.

Напомним, глава Минсоцполитики анонсировала также, что Кабмин увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение правительство примет на ближайшем заседании в среду, 25 марта.

Как писало РБК-Украина ранее, в Министерстве соцполитики заявили о планах покрыть расходы населения на коммунальные услуги в период карантина из-за пандемии коронавируса за счет повышения соцльгот.

Также агентство писало, что просрочка оплаты коммунальных услуг из-за карантина в Украине не повлечет за собой автоматическое лишение права на субсидию.

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Новости Украины Кабинет Министров Украинысубсидиикарантин
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