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Мінсоцполітики готує збільшення комунальних субсидій в період карантину

Новини » Суспільство     20.03.2020 - 02:49
Мінсоцполітики готує збільшення комунальних субсидій в період карантину
Фото: Марина Лазебна (twitter/censor)

Рішення також готують міністерства економіки, фінансів і юстиції

У Міністерстві соцполітики планують покрити витрати населення на комунальні послуги в період карантину за рахунок підвищення соціальних пільг. Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1 розповіла глава міністерства Марина Лазебна, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, в студії програми міністру поставили питання: "Що заважає міністерству соцполітики прийняти кроки для скасування комунальних платежів для населення (на період каратіна, - ред.)?".

"Нічого не заважає. Ми звернулися. Але оскільки, рішення поки не прийнято, не хотіла його коментувати. Ми звернулися. Більше того, ми зараз працюємо над тим, щоб збільшити соціальні нормативи, за якими платять наші субсидіанти і пільговики", - заявила Лазебна.

За її словами, рішення готується Міністерством економіки, Мінфіном і Міністерством юстиції.

"Терміни - один день. У нас немає інших термінів. Ми написали, сьогодні я особисто віддала в руки двом міністрам. Якщо Завтра ми обговоримо це питання, то ми готові. Тому що і розрахунки, ми все зробили. Ми чудово розуміємо, що люди залишаються вдома і їм буде ще складніше оплачувати (комунальні платежі, - ред.), якщо субсидії не покриють їх витрати. Як тільки це рішення буде прийнято на засіданні уряду, я з ним відразу вийду і розповім про це людям", - заявила міністр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках боротьби з коронавірусом українські пенсіонери отримають додаткову виплату на 1 тис. грн.

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