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Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Новини » Суспільство    17.10.2019 - 09:20
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості областей утримується пожежна небезпека

Погода в Україні 17 жовтня сприяє утриманню надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні і завтра у Донецькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, більшості районів Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької та Одеської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, сьогодні погода буде теплою, температура повітря вдень досягне +22, а вночі очікується +8+11. За даними синоптиків, у столиці також тепло. Температура повітря вдень досягне +19+21, вночі очікується +8+10.

У коментарі РБК-Україна заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що період сухої та теплої осінньої погоди, який зазвичай називають "бабиним літом", триватиме в Києві до наступних вихідних, до 25-27 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 12 жовтня, в Києві розпочалося "бабине літо", а вже в неділю температура піднялася до 23,8 градусів тепла, що на 0,4 градусів вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 2014 році.

В Україні утримується тепла погода В Україні завтра потеплішає до +22
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