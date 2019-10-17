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В Україні очікується туман

Новини » Суспільство    17.10.2019 - 14:58
В Україні очікується туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На більшій частині території країни очікується туман

В Україні у п'ятницю, 18 жовтня, очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, 18 жовтня вночі та вранці на більшій частині території країни очікується туман. При цьому наголошується, що видимість становитиме 200-500 м. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Раніше синоптик Наталя Діденко попереджала про туманах в Україні. Також вона зазначила, що 18 жовтня буде одним з найтепліших в Європі. Температура повітря прогріється до +24 градусів. При цьому опадів не очікується.

Крім того, сьогодні та завтра, 18 жовтня, буде утримуватися надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Донецькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, більшості районів Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях.

Зазначимо, що суха і тепла осіння погода, яку зазвичай називають "бабиним літом", триватиме у Києві до наступних вихідних, до 25-27 жовтня.

Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні В Україні утримується тепла погода
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