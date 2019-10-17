Синоптик попередила про тумани в Україні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві завтра знову сухо ясно сонячно та тепло

Погода в Україні 18-го жовтня буде однією з найтепліших у Європі, температура повітря вдень досягне +18+24 градуси. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Як зазначає синоптик, дощів не буде, але можливі тумани, які погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів. За прогнозом Діденко, у Києві завтра знову сухо ясно сонячно та тепло, близько +19+20 градусів.

Фото: прогноз погоди в Україні (facebook.com/tala.didenko)

"Вихідними ситуація суттєво не зміниться", - додала вона.

Нагадаємо, синоптики Українського Гідрометцентру давали прогноз погоди на сьогодні. У всіх областях буде тепло, зокрема, у Запорізькій та Київській областях вдень очікується +20+22.

За даними синоптиків, у столиці сьогодні тепло. Температура повітря вдень досягне +19+21, вночі очікується +8+10.

Крім того, сьогодні і завтра буде утримуватись надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Донецькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, більшості районів Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької та Одеської областей.

Зазначимо, період сухої та теплої осінньої погоди, який зазвичай називають "бабиним літом", триватиме в Києві до наступних вихідних, до 25-27 жовтня.