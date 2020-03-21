В Україні у зв'язку з карантином запустять телеуроки для учнів

Президент України Володимир Зеленський запропонував керівникам українських телеканалів запустити спільну освітню телепрограму для учнів у зв'язку з введенням карантину. Про це повідомили в Офісі президента.

Повідомляється, що телеуроки будуть призначені для учнів 5-11 класів.

"Володимир Зеленський запропонував запустити загальнонаціональний освітній телевізійний проект, в рамках якого найкращі педагоги України будуть проводити відеоуроки з різних предметів шкільної програми для учнів 5-11 класів, а найбільші українські телеканали будуть показувати їх у своїх ефірах у найбільш зручний для дітей час", - повідомили в ОП.

Трансляція телеуроков планується як на загальнонаціональних українських каналах, так і в ефірі низки регіональних. Також вони будуть доступні в інтернеті.

Нагадаємо, в Україні у зв'язку зі спалахом коронавіруса з 12 березня по 3 квітня введений загальнонаціональний карантин. На цей період, зокрема, припинено навчання в усіх освітніх закладах.

Також РБК-Україна писало, що у найближчі дні в Україні посилять обмежувальні заходи карантину. При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що буде наполягати на введенні тотального повного карантину.