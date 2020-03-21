ru
ua

В Україні у зв'язку з карантином запустять телеуроки для учнів

Новини » Коронавірус   

Телеуроки будуть призначені для учнів 5-11 класів

Президент України Володимир Зеленський запропонував керівникам українських телеканалів запустити спільну освітню телепрограму для учнів у зв'язку з введенням карантину. Про це повідомили в Офісі президента.

Повідомляється, що телеуроки будуть призначені для учнів 5-11 класів.

"Володимир Зеленський запропонував запустити загальнонаціональний освітній телевізійний проект, в рамках якого найкращі педагоги України будуть проводити відеоуроки з різних предметів шкільної програми для учнів 5-11 класів, а найбільші українські телеканали будуть показувати їх у своїх ефірах у найбільш зручний для дітей час", - повідомили в ОП.

Трансляція телеуроков планується як на загальнонаціональних українських каналах, так і в ефірі низки регіональних. Також вони будуть доступні в інтернеті.

Нагадаємо, в Україні у зв'язку зі спалахом коронавіруса з 12 березня по 3 квітня введений загальнонаціональний карантин. На цей період, зокрема, припинено навчання в усіх освітніх закладах.

Також РБК-Україна писало, що у найближчі дні в Україні посилять обмежувальні заходи карантину. При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що буде наполягати на введенні тотального повного карантину.

Пенсіонерам виплатять тисячу гривень через коронавірус Чемпіонат Німеччини призупинено через пандемію коронавіруса
Читати всі новини