Тотальний карантин: Аваков заявив про посилення обмежень у найближчі дні

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков буде наполягати на введення повного карантину в Україні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. Про це Аваков написав Facebook.

За його словами, посилення заходів планується в найближчі дні.

"В країні вже введені обмежувальні заходи. Вони будуть значно жорсткіше в найближчі дні - це продиктовано необхідністю. Це потрібно робити", - написав Аваков.

Також глава МВС заявив, що буде наполягати на введенні тотального повного карантину в країні.

"Тотальний повний карантин - моя позиція, про яку хочу просити кожного з вас і буду наполягати на ньому, відповідно до моїх повноважень в органах влади. На даний момент в країні має працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності. ...Решта мають бути закриті і люди повинні бути вдома на карантині... Про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо", - повідомив Аваков.

Крім цього він наголосив на необхідності мобілізації ресурсів підприємств для виробництва медичних препаратів та обладнання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами заступника глави МВС Антона Геращенка, влада готова ввести надзвичайний стан на всій території України в разі масового розповсюдження коронавіруса.

Зазначимо, станом на ранок 21 березня в Україні підтверджений 41 випадок захворювання коронавірусом. З них 3 - летальних.