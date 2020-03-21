В Украине в связи с карантином запустят телеуроки для учеников

Президент Украины Владимир Зеленский предложил руководителям украинских телеканалов запустить совместную образовательную телепрограмму для учеников в связи с введением карантина. Об этом сообщили в Офисе президента.

Сообщается, что телеуроки будут предназначены для учеников 5-11 классов.

"Владимир Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для учеников 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время", - сообщили в ОП.

Трансляция телеуроков планируется как на общенациональных украинских каналах, так и в эфире ряда региональных. Также они будут доступны в интернете.

Напомним, в Украине в связи со вспышкой коронавируса с 12 марта по 3 апреля введен общенациональный карантин. На этот период, в частности, прекращено обучение во всех образовательных учреждениях.

Также РБК-Украина писало, что в ближайшие дни в Украине ужесточат ограничительные меры карантина. При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального полного карантина.